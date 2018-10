Infomédiaire Maroc – La Mamounia va accueillir cette année l’assemblée générale annuelle de l’association gastronomique la plus exclusive au monde : ‘‘Le Club des Chefs des Chefs’’. Ainsi, durant près d’une semaine, les Chefs des Chefs d’Etat se rassembleront dans le palace marrakchi pour une série d’activités mettant en avant le Maroc et sa culture culinaire.

Pour clore la semaine en beauté, un diner de gala de charité aura lieu dans les légendaires jardins de La Mamounia le 19 octobre 2018 rassemblant tous les Chefs. Tous les fonds seront reversés au profit de l’association AMAL pour la réinsertion des femmes à travers la cuisine. Le menu sera élaboré par 4 des 18 Chefs présents et sera certainement un beau mariage de saveurs de tous horizons. Le Chef Pierre Hermé prendra le relais pour le dessert pour sublimer cette soirée.

Un merveilleux rassemblement de Chefs inédit à Marrakech, pour n’en citer que quelques-uns, seront présents : le Chef de l’Elysée, le Chef de la Maison Blanche, le Chef de la Principauté de Monaco, le Chef de Buckingham Palace, le Chef du Grand-Duché du Luxembourg…

Après Montréal en 2017, La Mamounia va donc accueillir cette assemblée inédite fondée et présidée par Gilles Bragard dont la réputation n’est plus à faire. Ami intime des plus grands Chefs de ce monde, il est convaincu que toutes les plus grandes décisions d’une vie sont forcément prises autour d’une bonne table.

Rédaction Infomédiaire