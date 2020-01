La ville de Casablanca accueillera du 6 au 8 mars prochain son premier festival international de la gastronomie, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Bien plus qu’une fête des papilles, cet événement, premier du genre dans la ville, se veut aussi et surtout une invitation à la découverte et à la valorisation du Maroc et de son patrimoine à travers l’art culinaire, expliquent les organisateurs.

“De par le monde, la gastronomie représente aujourd’hui un véritable levier d’attraction touristique et nous misons sur la richesse de notre patrimoine et sur la créativité des chefs et professionnels invités afin de promouvoir ce secteur”, selon Siham El Faydi, fondatrice du festival.

En plus du public casablancais et des restaurateurs, les organisateurs comptent aussi sur l’implication et la sensibilisation des opérateurs touristiques, publics et privés, afin de penser à concevoir des offres orientées sur le tourisme gastronomique.

L’économie solidaire, au Maroc et en Afrique, ne sera pas en reste et ce à la faveur d’une programmation mettant en exergue les produits du terroir qui, en plus d’être exposés, seront incorporés aux recettes des chefs nationaux et internationaux pour des découvertes et dégustations savoureuses, ajoute la même source.

Pour cette édition inaugurale, les organisateurs ont choisi de mettre à l’honneur l’Afrique et sa cuisine autour de la thématique “La gastronomie, levier de développement en Afrique”