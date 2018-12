Infomédiaire Afrique – La décision finale d’investissement pour la première phase de développement du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) du gisement « Grand Tortue-Ahmeyim » (GTA), situé à la frontière maritime sénégalo-mauritanienne, a été adoptée vendredi à Nouakchott, annonce la compagnie pétrolière britannique BP, chargée l’exploitation.

« BP et ses partenaires ont annoncé aujourd’hui (vendredi) que la décision finale d’investissement (Final Investment Decision-FID) pour la première phase du développement transfrontalier innovant Grand Tortue Ahmeyim a été adoptée », écrit la compagnie britannique dans un communiqué, relayé par l’agence de presse sénégalaise (APS).

« La décision a été prise à la suite d’un accord entre les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, BP, Kosmos Energy et les compagnies pétrolières nationales Petrosen et la SMHPM » des deux pays, ajoute-t-elle.

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, est allé à Nouakchott pour les besoins de la signature de l’accord de coopération inter-États portant sur l’exploitation de ce champ gazier se trouvant à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie.

Avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, il devait également parapher l’accord conclu avec BP, affirme la partie sénégalaise dans un communiqué.

Selon le directeur général de BP, Bernard Looney, cité dans un communiqué de la compagnie pétrolière britannique, « obtenir l’approbation pour le développement pionnier Grand Tortue Ahmeyim aussi rapidement témoigne du partenariat dynamique œuvrant conjointement pour permettre à ce projet innovant de voir le jour et établir une nouvelle chaîne de valeur gazière en eaux profondes ».

« Cela représente le début d’un projet en plusieurs phases, qui devrait fournir des revenus tirés du GNL et du gaz en Afrique et au-delà, pendant des décennies. Nous le voyons comme le commencement d’un nouveau chapitre pour l’histoire énergétique africaine et nous sommes honorés de travailler aux côtés de nos partenaires et des gouvernements mauritanien et sénégalais », a dit M. Looney.

Le projet « Grand Tortue Ahmeyim » produira du gaz provenant d’un système sous-marin en eaux profondes et d’une unité flottante de production, de stockage et de déchargement mi-profonde, qui traitera le gaz et en éliminera les composants lourds en hydrocarbures, selon le communiqué.

La première extraction de gaz dans le cadre du projet devrait survenir en 2022, annonce la même source, affirmant que suite à « un processus concurrentiel impliquant tous les partenaires, BP Gas Marketing a été sélectionné comme acheteur unique parmi les partenaires d’investissement pour l’enlèvement de gaz lors de la première phase de Tortue ».

Rédaction Infomédiaire