Infomédiaire Maroc – Le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Benchaaboun, a procédé, vendredi à Rabat, à la remise de Wissams royaux dont SM le Roi Mohammed VI a bien voulu gratifier 111 fonctionnaires des différents services centraux et régionaux du ministère à l’occasion de la Fête du Trône de 2018.

Ainsi, 37 fonctionnaires ont été décorés du Wissam de mérite national de classe exceptionnelle, 12 fonctionnaires ont reçu le Wissam de mérite national de première classe et 62 fonctionnaires ont été décorés du Wissam de mérite national de deuxième classe.

S’exprimant à cette occasion, Benchaaboun a félicité les fonctionnaires concernés, relevant que cette distinction royale est une reconnaissance de leur abnégation au service de la patrie et des citoyens et des services louables rendus pour le développement de ce département.

Benchaaboun a souligné, par la même occasion, l’importance du facteur humain et son rôle actif dans la création de plus de valeur ajoutée pour l’économie nationale, notant que cette décoration royale est une reconnaissance des efforts déployés par le ministère dans tous les domaines socio-économiques et constitue une forte motivation pour redoubler d’efforts afin de relever tous les défis économiques, financiers et sociaux auxquels fait face le Maroc.

