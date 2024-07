La compagnie minière canadienne, Genius Metals Inc, a récemment annoncé la signature d’un accord optionnel avec la société Bleida Mineral Ressources SARL (BMR) pour acquérir une participation de 100% dans le projet « BMR Cu-Au ».

L’accord, négocié de manière indépendante, permet à Genius Metals de se concentrer sur l’exploration et le développement du projet BMR tout en poursuivant l’avancement de ses actifs en Amérique du Nord, indique la compagnie.

Située au sud-est de Ouarzazate, la propriété BMR Cu-Au s’étend sur environ 9 km² et est accessible via la route nationale N9. Cette zone est caractérisée par des travaux historiques de cuivre et de manganèse, principalement dans des terrains volcaniques de l’âge édiacarien.

Deux principales zones de minéralisation ont été identifiées, offrant des perspectives variées de cuivre. Genius Metals a déjà effectué des échantillonnages en surface, révélant des valeurs allant jusqu’à 11,73% de cuivre et 5,53 g/t d’or, démontrant un potentiel significatif pour l’extraction de ces ressources.

L’accord optionnel inclut des paiements en espèces totalisant 250.000 dollars canadiens et des engagements de travail totalisant 225.000 CAD répartis sur plusieurs années jusqu’en 2027. Genius Metals agira comme opérateur du projet pendant la période optionnelle, avec la possibilité d’accélérer l’exercice de l’option en remplissant les obligations de paiement et de travail à l’avance. La société a également la flexibilité d’abandonner l’option à tout moment, ce qui montre une approche prudente et stratégique face à cette nouvelle entreprise.