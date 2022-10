Après 6 éditions de 2013 à 2018 et un arrêt forcé à cause de la pandémie du COVID-19, les Gentlemen Drivers Awards sont de retour en intégrant quelques nouveautés. La 7éme édition se tiendra les 21, 22 et 23 octobre dans la ville ocre.

En plus des deux catégories habituelles que sont les voitures Classic Cars et les modern Cars, cette édition prévoit une nouvelle catégorie que sont les Sport Cars.

Le concours des voitures classiques aura lieu le 21 octobre 2022 au M Avenue.

Les voitures seront exposées par décade (années 20-30, années 31-40, années 41-50, années 51-60, années 61-70, années 71-80, années 81-90 et années 91-2007) du mercredi 19 octobre au lundi 24 octobre 2022.

Le même M Avenue, abritera le concours des voitures modernes dont le prix dépasse les 700.000 dh avec une organisation par catégorie de voitures thermique (Coupé, Cabriolet, Berline, Limousine, 4×4), hybride plugin et électrique.

Enfin, le concours des Sport Cars aura lieu au Es Saadi Palace avec l’exposition des voitures de sport raffinés de moins de 25 ans telles que les Porsche, Bentley, Audi, Mercedes et Ferrari et autres Maserati.

A l’instar des éditions précédentes, c’est un jury international qui se chargera de désigner la plus belle voiture Classique au titre de l’année 2022 et sera composé de figures de proue du paysage automobile :

– Lorenzo Ramaciotti : Designer automobile emblématique italien, dirigeant de Pininfarina durant 32 ans (1972-2005), puis directeur général du design de l’empire Fiat/Chrysler depuis 2007.

-Adolfo Orsi: collectionneur et expert en voitures anciennes

-Henri Pescarolo : Quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans

-Yannick Dalmas : Quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans

-Marella Rivolta : Directeur artistique de Zagato

-Andrea Zagato : CEO de Carrozzeria Zagato

Pour les concours des modern cars et sport cars, c’est un jury national, composé principalement de journalistes spécialisés qui va départager les nouveautés sur notre marché.

Rendez-vous donc sur nos réseaux sociaux, dans les jours à venir, pour découvrir la liste complète des modèles participants.