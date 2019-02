Le groupe de presse Geomedia, dirigé par Mohamed Laraki, et le cabinet de courtage en assurances BeAssur, dirigé par Mehdi Tazi, ont signé un protocole d’entente pour la mise en place de ‘‘Taamin24.ma’’, une solution d’assurances en ligne. Disponible à partir du mois d’avril, elle proposera dans un premier lieu des offres pré-négociées en matière d’assurance automobile et d’assurance voyage. Taamin24.ma repose sur un modèle innovant où BeAssur apporte l’expertise et les ressources compétentes en assurance. Le groupe Geomedia met à disposition son savoir-faire dans le contenu digital et le marketing en ligne.

Le marché de l’assurance automobile est estimé à 11 milliards de dirhams de primes. Celui de l’assurance voyage à environ 100 millions de dirhams. Les volumes qui passent par le canal digital diffèrent d’un pays à l’autre en fonction de la culture du pays, du développement des paiements en ligne, et de la réglementation des assurances.

Déclarations :

– « Nous voulons accompagner le développement de l’assurance en proposant des services connectés. La grande majorité des secteurs sont impactés par les nouvelles possibilités qu’offrent ces technologies. L’assurance ne fait pas exception, et nous ne sommes qu’au début de ces transformations. Avec Taamin24.ma, nous voulons améliorer la qualité de service offerte à nos assurés en simplifiant les opérations d’assurance », a déclaré Mehdi Tazi, PDG de BeAssur.

– « Nous avons choisi cette association de deux compétences pour apporter à nos clients la meilleure expérience digitale et le meilleur savoir-faire en assurance », a déclaré Mohamed Laraki, Président Directeur Général de Geomedia.

IM