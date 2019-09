Fitch Ratings a confirmé la note nationale ‘‘Excellent (mar)’’ de BMCE Capital Gestion. Les perspectives sont stables. ‘‘La note reflète la discipline des processus d’investissement et du suivi des risques.

Elle repose également sur les ressources de gestion de la société, caractérisées par des équipes expérimentées ainsi qu’une plateforme technologique élaborée’’, explique un message de BMCE Capital Gestion parvenu à Infomédiaire Maroc.

La note repose sur les scores obtenus dans les critères de notation suivants : ‘‘Excellent’’ pour l’Investment Process (Processus d’Investissement), l’Investment Resources (Ressources de Gestion), le Risk Management (Gestion des Risques), le Company and Client Servicing (Société et Service Client) et ‘‘Consistent (from Strong)’’ pour l’Investment Performance (Performance de Gestion).