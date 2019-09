Onze villes marocaines particulièrement concernées par le développement de plans d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat ont pris part, en tant que villes pilotes, dans une rencontre méditerranéenne qui s’est tenue à Rabat dans le cadre du programme Clima-Med, financé par l’Union européenne.

Cette rencontre a permis d’encourager le partage d’expériences concrètes entre municipalités marocaines, méditerranéennes et européennes.

Clima-Med a donc réuni les cadres des 11 communes sélectionnées de Rich, Drarga, Benslimane, Sefrou, Agadir, Tiznit, Chefchaouen, Kénitra, Oujda, Berkane, et Al Hoceima, lors d’un atelier, sur une série de trois, dont l’objectif principal était de renforcer les capacités des communes à évaluer leurs risques climatiques, de mieux connaitre leurs émissions de gaz à effet de serre, et de se doter de moyens de suivre leurs évolutions dans le temps. ^pour rappel, le projet Clima-Med a vocation à aider ces communes marocaines à avancer, étape par étape, grâce à un soutien technique direct et à distance. A noter que, au Maroc, la ville de Chefchaouen est considérée comme ville modèle en termes d’engagement pour adopter des solutions durables pour l’environnement, et ce depuis que son conseil a proclamé la cité ‘‘ville écologique’’ en 2010.