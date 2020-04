Le contexte actuel, marqué par le risque de propagation du Covid-19, a imposé le renforcement du dispositif de gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques (DMP) à Meknès. Une entreprise spécialisée dans le traitement et la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques débarrasse, depuis 2004, les établissements hospitaliers de la ville et d’ailleurs de ces déchets nocifs, contribuant ainsi à la protection de la santé publique.



Plus d’une vingtaine d’agents s’activent chaque jour au site de Meknès pour collecter, transporter, stocker et traiter des tonnes de déchets en provenance des hôpitaux dans le respect des normes de sécurité requises dans ce type d’entreprises.

Pour faire face à la pandémie du Coronavirus, les mesures de prévention ont été renforcées au sein de cette entreprise qui traite aussi les déchets en provenance des salles d’isolement des patients atteints du covid19, à travers le Royaume, selon les responsables de l’unité.



Chadia El Khlifi, chargée de la gestion de l’unité de traitement des déchets médicaux, fait état dans ce cadre de la généralisation des combinaisons imperméables à l’ensemble du personnel, l’augmentation de la fréquence de désinfection des conteneurs, des camions des portes d’accès, ainsi que la sensibilisation des agents par le médecin de travail et un expert en sécurité professionnelle.



Selon la même responsable, la société est dotée de deux incinérateurs. Un de 850° pour la première chambre et un autre de 1.200° pour la deuxième, outre une chaîne de désinfection à la vapeur d’eau à 134°.



Approchés par la MAP, les agents en charge du processus de traitement ont indiqué que leur travail est complémentaire de celui du personnel médical, ce qui traduit une prise de conscience de l’importance que revêt la gestion des déchets médicaux pour la sécurité sanitaire du pays.



L’entreprise, qui emploie une cinquantaine d’agents et de cadres, traite actuellement entre 3 et 4 tonnes/jour alors que sa capacité journalière s’élève à 6 T/jour.



Le ministère de la santé avait procédé à la formalisation de la procédure de gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques (DMP) générés au niveau des unités d’isolement des malades atteints de coronavirus, dans le but de réduire le risque infectieux de ces déchets au sein des hôpitaux et à l’extérieur.



Ces modalités de gestion s’appliquent au niveau des unités d’isolement, du lieu d’entreposage final des déchets, dans le véhicule de transport et à l’unité de traitement de ces déchets.



Pour assurer le bon déroulement de cette procédure, le ministère a mis en place un code couleur pour signaler le niveau de risque des déchets (Tri et emballage, Pré-collecte des déchets en interne, stockage Acheminement des déchets vers l’usine de traitement).