SUEZ a remporté un contrat de 24 millions de dirhams pour la gestion des déchets de North Africa Bottling Company, embouteilleur de Coca Cola au Maroc.

Ce nouveau succès commercial renforce la position de SUEZ dans le secteur du « Food & Beverage » au Maroc.

Ce contrat, conclu pour une durée de 2 ans, porte sur la gestion des déchets industriels des 4 usines de NABC au Maroc, desservant le centre du pays (Casablanca, Fès, Marrakech et Nouacer) et de 2 entrepôts.

SUEZ accompagne NABC dans l’évaluation et l’audit de ses sites et de ses process en amont et la mise en œuvre opérationnelle à travers une panoplie de solutions. Cette double expertise permet d’apporter la réponse technique et organisationnelle adaptée aux besoins de NABC.

A travers ses prestations, SUEZ vise à maximiser la performance économique et environnementale de ses clients industriels et de renforcer la valeur de leurs produits et de leurs marques.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie du Groupe North Africa Bottling Compagny – NABC pour lequel « le développement durable vise à allier la croissance économique, le respect de l’environnement et le progrès social ».

Pour rappel, les sites de productions NABC sont certifiés ISO 14001 depuis 2004.

SUEZ accompagne depuis plusieurs années les industries de l’agroalimentaire au Maroc dont Lesieur Cristal, Nestlé, Mondelez (Bimo), Pepsi (Varun Beverages Morocco), Danone et plus récemment Nespresso avec lequel SUEZ a signé un partenariat inédit d’économie circulaire pour le recyclage des capsules de café sur sa plate-forme de valorisation des déchets située à Bouskoura.

IM