L’Institut du Monde Arabe (IMA), qui programme chaque année des cours de langue arabe au profit de milliers de personnes de tous âges et de toutes origines, lancera le 15 avril prochain un certificat International de maîtrise de la langue arabe (CIMA), la première certification en langue moderne reconnue au niveau mondial.

Le CIMA ambitionne de devenir l’équivalent, pour la langue arabe, des tests TOEIC et TOEFL pour la pratique de l’anglais.

Examen rigoureux et validé scientifiquement, le certificat permettra aux personnes apprenant l’arabe d’évaluer leur niveau écrit et oral, tant pour la compréhension que pour l’expression, a indiqué le président de l’IMA, Jack Lang dans un message annonçant ce lancement.

L’arabe, quatrième langue la plus pratiquée dans le monde, « est riche par son histoire, forte par sa diversité et du dynamisme de celles et ceux qui la pratiquent » (près de 430 millions de personnes), a souligné Lang.

« Elle est la porte d’accès à 22 pays, de l’Atlantique à l’océan Indien, du Moyen Orient et au cœur de l’Afrique », a-t-il ajouté.

Ce certificat obéit aux standards internationaux en matière d’évaluation des compétences langagières des organismes certificateurs, valide un parcours d’apprentissage et restitue une image fine de la compétence en arabe. Il évalue les 4 compétences indispensables pour communiquer : compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et production orale.

La promotion de la langue arabe est inscrite dans les statuts de l’IMA et s’incarne en son sein dans le Centre de langue et de civilisation. Chaque année l’Institut lui dédie une semaine à travers un certain nombre de manifestations visant à en souligner la portée universelle en tant que vecteur de toute une culture et outil de transmission du savoir.

IM