Deux conventions-cadres ont été signées en marge de la 3e journée du GITEX Africa, ce 2 juin à Marrakech, pour l’accompagnement et le développement des compétences nationales opérant dans le coding et le digital.

Ghita Mezzour, ministre déléguée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a signé une première convention avec Lamiae Belmakhlouf, directrice générale de Technopark. Le partenariat porte l’accompagnement des startups innovantes dans le domaine du digital, en leur procurant un cadre de travail adapté aux spécificités des marchés national et international. Ces startups profiteront d’un accompagnement et d’une formation leur permettant de développer leurs activités et contribuer à l’essor de l’économie nationale.

La deuxième convention a été signée avec l’école Youcode, en présence de son directeur, Larbi El Hilali. Ce partenariat vise à encourager l’enseignement du coding, dans la mesure où celui-ci s’impose aujourd’hui en tant qu’activité essentielle pour le renforcement de l’écosystème digital au Maroc. Les étudiants de l’école Youcode pourront profiter d’une formation leur permettant de répondre à la demande au Maroc et à l’étranger.

Ghita Mezzour a réitéré l’engagement du Maroc pour s’imposer en tant qu’acteur majeur de la transformation digitale sur le continent, mais aussi pour créer un écosystème propice au développement de ses talents au niveau international.

De son côté, Belmakhlouf a indiqué que ce partenariat a pour but d’encourager les startups innovantes dans le digital à développer leurs activités, en s’alignant sur les standards mondiaux en la matière.

Pour sa part, El Hilali a indiqué que la convention contribuera à démocratiser encore plus et à renforcer les compétences des jeunes Marocains en ce qui concerne la programmation. Celle-ci s’impose aujourd’hui parmi les nécessités du marché du numérique à l’échelle mondiale, sans parler du fait que les codeurs marocains sont hautement qualifiés et demandés sur le marché international en ce sens.