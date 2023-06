Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, a adressé un message aux pèlerins marocains devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam au titre de l’année 1444 H.

Voici le texte intégral du Message Royal dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, à l’occasion du départ du premier contingent des pèlerins, vendredi de l’aéroport de Rabat-Salé:

« Louange à Dieu.

Paix et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Nos pèlerins bénis,

Que Dieu vous protège et vous garde,

Assalamou alaikoum wa rahmatollahi wa barakatouh,

Perpétuant la tradition louable qui a toujours été la Nôtre en qualité d’Amir Al-Mouminine à qui incombe la responsabilité de veiller à la solennité du Dogme religieux dans notre pays et à la préservation de ses symboles sacrés, il Nous plaît d’adresser ce Message au premier contingent de pèlerins que vous formez, et à travers-vous, au reste des Marocaines et des Marocains qui se rendent cette année aux Lieux Saints. C’est dire tout l’intérêt que Nous attachons au Hajj qui constitue l’un des cinq piliers majeurs de l’Islam et que vous vous apprêtez à accomplir en réponse à l’injonction divine : « Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Ils y viennent pour être témoins des avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d’Allah pendant des jours déterminés ».

Dans ce Message, Nous comptons vous livrer Nos Hautes Orientations quant à la manière dont vous devez vous acquitter de ce devoir sacré qui rassemble en un seul lieu des musulmans venus de partout se recueillir dans un dépouillement total de tout effet cousu et célébrer avec dévotion le culte d’adoration voué à Dieu, le Seigneur des Univers. C’est, donc, délestés des choses du monde et détachés de tout statut social que les fidèles doivent entonner à l’unisson : « Labayka lahouma labayk labayka laa charika laka labayk. Inna l7amda wa ni3mata laka wal molk laa chariika lak » (Me voilà, ô Seigneur, me voilà ! Tu n’as aucun associé. Me voilà ! Certes, la louange, le bienfait et la souveraineté absolue T’appartiennent, et Tu n’as aucun associé).

Là, vous êtes fin prêts pour quitter votre chère patrie à destination de la Maison Sacrée du Seigneur qui fut le premier lieu de culte érigé sur terre à la gloire du Tout-Puissant, laissant derrière vous vos familles et votre pays pour aller solliciter le Pardon et la Grâce de Dieu. Nos prières vous accompagnent pour que vous restiez sains et saufs à l’aller comme au retour.

Nos pèlerins bénis,

Nous vous rappelons le devoir qui vous incombe de faire preuve de piété, tant il est vrai que c’est le meilleur viatique dont on puisse se doter pour effectuer cette pérégrination porteuse de nombreux bienfaits. Montrez aussi une moralité exemplaire lors de ce rassemblement grandiose où les musulmans sont tenus de garder à l’esprit deux vérités fondamentales et complémentaires : leur proclamation de la foi en l’Unicité de Dieu le Très-Haut et leur volonté d’illustrer leur unité et leur adhésion unanime à la Loi inébranlable de Dieu. En Islam, le dogme du pèlerinage symbolise, en effet, l’égalité des fidèles qui, à l’occasion du Hajj, se retrouvent rassemblés en un seul lieu : La Kaaba Sacrée, Mina et Arafat, portant la même étoffe emblématique de l’Ihram (l’entrée solennelle dans l’univers sacré du Hajj) et se confondant les uns avec les autres sans aucune distinction de titre ou de statut. Soyez donc, que Dieu vous garde, en ces lieux sacrés, les dignes représentants de votre religion lors de ce rendez-vous sublime, en affichant une attitude et une conduite marquées du sceau de la fraternité musulmane et de la modération, et imperméables à tout extrémisme, à tout excès, à toute velléité de discorde ou de division.

Nous vous rappelons aussi que votre séjour dans les Lieux Saints vous commande la plus grande discipline et l’observance la plus sincère des obligations et des règles canoniques du pèlerinage. A cet égard, il ne fait aucun doute pour Nous que vous vous êtes préparés comme il se doit à cette entreprise spirituelle en vous imprégnant des enseignements dispensés par nos honorables oulémas, hommes et femmes, sous l’égide du Ministère des Habous et des Affaires islamiques, et avec l’engagement de Notre Ministre des Habous. Nous vous exhortons de plus à consacrer tout votre temps, où que vous soyez, à l’invocation de Dieu et à l’imploration de Son pardon. Employez-vous également à multiplier les actes de dévotion pour entrer dans les bonnes grâces du Seigneur, faites preuve d’élévation morale pour transcender toutes sortes de trivialités et abstenez-vous de tout antagonisme susceptible de vous incliner à un comportement transgressif. Ainsi vous vous conformerez à la parole de Dieu le Très-Haut : « Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Le pèlerin doit s’abstenir de toute cohabitation avec une femme, de libertinage et de disputes pendant le pèlerinage. Dieu connaît le bien que vous faites. Emportez des provisions de voyage, mais la meilleure provision est la crainte révérencielle de Dieu. Ô vous les hommes doués d’intelligence, craignez-moi ».

En outre, veillez, bénis pèlerins, à accomplir les rites du pèlerinage en vous conformant aux préceptes de votre religion et en élevant des prières sincères au Tout-Puissant. C’est ainsi que vous atteindrez l’objectif ultime pour lequel le Hajj a été institué : l’accès au Pardon divin et l’obtention de la plus généreuse des récompenses, objet d’une promesse faite par Dieu à Ses fidèles en pèlerinage et annoncés dans le Hadith de Notre Prophète et Aïeul, prière et salut sur lui : « Il n’est d’autre récompense pour rétribuer un pèlerinage agréé que le Paradis ».

Nos pèlerins bénis,

Vous savez sans nul doute, que pour vous acquitter pleinement de l’obligation du hajj dans ces Lieux Saints, il vous appartient de vous conformer strictement aux mesures organisationnelles adoptées par les autorités compétentes au Royaume d’Arabie Saoudite frère pour réserver aux hôtes du Seigneur un bon accueil, dans des conditions idéales de quiétude, de sorte que la saison du pèlerinage puisse se dérouler dans un climat empreint de réactivité, de discipline, de paix et de sécurité, conformément aux hautes directives de Notre très cher et bienveillant Frère, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ibn Abdulaziz, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite frère. Puisse Dieu lui accorder bonne santé et longue vie, et le combler en la personne de Son Altesse Royale, Notre très cher et auguste Frère, le prince héritier Mohammed Ben Salmane, vice-président du Conseil des ministres, que Dieu le garde, lui accorde longue vie et guide ses pas. A cet égard, Nous tenons à exprimer Notre profonde considération et à saluer vivement les relations fraternelles qui lient Nos royaumes et Nos peuples frères.

Nos pèlerins bénis,

Gardez à l’esprit, pendant que vous accomplissez les rituels du hajj et de la omra, lors de cette saison bénie et dans ce lieu solennel, que vous serez amenés à communier avec vos frères venus des différentes contrées du monde musulman, soyez donc les dignes ambassadeurs de votre patrie, et les porte-étendards de sa civilisation séculaire et de son identité, illustrée par l’attachement aux valeurs d’ouverture et de tolérance, et abstenez-vous de toute polémique et de tout motif de discorde. Ainsi vous incarnerez avec un engagement sincère la prééminence de la Oumma islamique conformément à la parole de Dieu le Très-Haut « Qu’il y ait donc parmi vous une communauté qui appelle au bien, qui prescrit le convenable et proscrit le condamnable. Ceux-là parviendront à la réussite ».

Félicitez-vous donc, pèlerins bénis, de la grâce dont Dieu vous a comblés en vous permettant d’accomplir sans peine cette obligation religieuse majeure et cet acte sublime, en vous rendant notamment à la Sainte Mosquée du Prophète pour vous recueillir sur la tombe immaculée du sceau des prophètes et des messagers, Lui le meilleur de tous les hommes. En ce moment privilégié, comportez-vous dignement sur ce lieu éminemment solennel, en vous recueillant intensément et en élevant de ferventes prières à Sa mémoire.

Dans ce lieu sacré et en d’autres sanctuaires que vous visiterez, n’oubliez-pas d’élever les plus ardentes prières pour Votre Roi, qui veille sur votre sécurité et celle de votre patrie, en implorant le Très-Haut de Nous accorder assistance et de couronner de succès toutes Nos initiatives de développement ainsi que Nos actions soutenues en faveur de la sauvegarde de la souveraineté et de l’unité de notre cher pays, le Maroc et pour que celui-ci demeure pionnier dans la concrétisation des ambitions de Nos citoyens qui aspirent à la dignité et pour qu’il apporte un soutien indéfectible à nos frères des pays islamiques et africains sur la voie du progrès, de l’unité et de la prospérité. Priez aussi pour qu’Il Nous comble en la personne de Notre Prince Héritier, Son Altesse Royale le Prince Moulay El Hassan ainsi que l’ensemble de Notre illustre Famille Royale, et qu’Il couvre de Son infinie miséricorde Notre Auguste Grand-Père et Notre Vénéré Père, feus Leurs Majestés les Rois Mohammed V et Hassan II, que Dieu les rétribue amplement et de fort belle manière pour les œuvres louables qu’Ils ont accomplies pour la libération du Maroc, l’édification de son Etat et la sauvegarde de son unité.

Nos pèlerins bénis,

En conclusion, Nous vous réitérons Nos souhaits de bon voyage en toute sécurité, à l’aller comme au retour, et prions le Seigneur pour qu’Il rétribue amplement vos actions, en exauçant vos vœux et prières et pour que vous retourniez sains et saufs à votre patrie. Dieu le Tout-Puissant a le pouvoir de faire prévaloir Sa volonté et d’exaucer les vœux.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouhou ».