Glovo Maroc, l’une des principales applications multi-catégories au monde, a annoncé aujourd’hui la signature de 2 nouveaux accords cette semaine avec MCINET, le ministère de l’Industrie et du Commerce et NARSA pour soutenir davantage l’écosystème marocain.

Les deux conventions font partie de l’initiative Global Social Impact de Glovo et de ses efforts pour soutenir les écosystèmes des petites et moyennes entreprises, soutenir les PME et les écosystèmes locaux et avoir un impact positif dans le monde. C’est l’occasion de mettre en évidence les défis actuels de la reprise économique, post covid) et Glovo dans le cadre des solutions pour maintenir les villes en mouvement et créer des opportunités économiques. C’est l’engagement de Glovo en matière de responsabilité sociale envers le monde en général, et envers ses clients et employés au Maroc.

Le protocole d’accord MCINET vise à créer davantage de nouvelles opportunités économiques avec des emplois indirects et directs d’ici 2025 dans plusieurs villes externalisées du Royaume, avec un investissement total de plus de 65 millions de dirhams.

La digitalisation du secteur a été également en tête des priorités du Ministère de l’industrie et du commerce pour le développement du commerce national. L’objectif est d’en tirer le meilleur profit notamment pour le commerce de proximité qui a besoin, plus que jamais, d’outils digitaux simples et accessibles lui permettant d’améliorer sa compétitivité et sa valeur ajoutée.

Cette convention vise à créer des opportunités économiques et à soutenir la digitalisation du commerce local ; Contribuer à l’amélioration du chiffre d’affaires supplémentaire des petits commerçants référencés dans la plateforme Glovo de 15% à 20% ; assurer la formation des commerçants dans le domaine du marketing et du digital en collaboration avec la CCIS et les associations professionnelles, apporter un support technique au MRTB (Moroccan Retail Tech Builder) à travers le sponsoring, le mentorat, le réseautage et la participation à des ateliers et à des événements connexes; et d’encourager les produits labellisés « made in Morocco » aux niveaux national et international ; ainsi que la création d’un centre de « recherche et développement » pour la plateforme glovo au Maroc.

A cette fin, Glovo Maroc, souhaite coordonner ses efforts au service de l’écosystème des secteurs ciblés par ce partenariat, à travers la signature de tels accords qui permettront à Glovo d’entrer et d’augmenter les investissements dans la région. L’accord se décompose en grands axes visant à soutenir la numérisation et le commerce électronique, à savoir, Glovo Pour lancer ses services afin d’accélérer la numérisation de l’écosystème des PME et d’aider les communautés les plus vulnérables au Maroc

À l’occasion de cet accord, William Benthall, directeur mondial des relations gouvernementales et des politiques publiques chez Glovo, a déclaré : « Nous sommes heureux de former des partenariats aussi précieux avec les autorités marocaines pour soutenir les PME de notre région et poursuivre la reprise socio-économique et la croissance des écosystèmes du pays. Il a ajouté : « Chez Glovo, nous pensons que cette initiative établit une nouvelle norme de l’industrie pour une économie à la demande plus équitable. Chez Glovo, nous avons toujours été favorables à ce que nos coursiers aient accès à de plus grands droits sociaux, sans préjudice de leur relation contractuelle. D’ici 2023, nous prévoyons de collaborer avec environ 240 000 coursiers dans le monde entier et nous nous engageons à fournir à chacun d’entre eux de meilleurs droits et avantages sociaux tout en protégeant l’autonomie et la flexibilité qu’ils apprécient.

Pour rappel, le secteur du commerce est l’un des piliers de l’économie nationale : il contribue à 7,9% du produit intérieur brut national et il est le deuxième employeur au niveau national, avec environ 1,59 million d’emplois, soit environ 15,2% de la population active au Maroc. Le commerce de proximité représente plus de 85% du nombre de transactions dans le secteur du commerce et de la distribution.

NARSA et GLOVO Maroc signent un partenariat pour promouvoir la sécurité routière

l’Agence Nationale pour la Sécurité Routière (NARSA) a signé le 22 juin 2022 une convention cadre de partenariat avec Glovo Maroc.

Cette convention repose sur trois axes principaux : la communication, la prévention et l’éducation à la sécurité routière ; l’innovation et la recherche ainsi que la formation des agents de livraison relevant de Glovo en matière de sensibilisation aux règles de prévention et d’éducation routière. Parallèlement, la NARSA utilisera l’application mobile GLOVO afin de véhiculer des messages de sensibilisation ciblés auprès des différents usagers de l’application. Glovo partagera avec la NARSA les bases de données qui contribuent à réduire les accidents des conducteurs de deux-roues.

A travers ce partenariat, la NARSA vise à promouvoir la sécurité auprès des usagers de l’application Glovo et auprès des 2500 livreurs Glovo répartis sur une cinquantaine de villes au Maroc, et à terme de contribuer à réduire la sinistralité de cette catégorie d’usagers de la route.

Il est à rappeler que les actions à réaliser dans le cadre de cette convention étalée sur trois années feront l’objet de plans d’actions annuels spécifiques.

Majdouline El Idrissi, ambassadrice de l’impact social, Glovo Maroc, a déclaré: « Chez Glovo, nous pensons que nous pouvons contribuer à vos grands efforts et sensibiliser davantage à la circulation et à la sécurité des véhicules. Nous aimerions continuer à nous concentrer sur l’enseignement à tous nos conducteurs et équipes de l’importance de respecter le code de la route et le code de la route », a ajouté El Edrissi. Cette initiative fait partie de l’engagement de Glovo envers la société et de ses efforts continus pour collaborer avec le secteur privé et les autorités afin de développer des solutions communes pour réduire les accidents de la route et éviter les pertes humaines et matérielles. Le respect des procédures de sécurité contribuerait directement à la réduction des accidents de la circulation « Depuis son lancement à l’été 2018, la plateforme de technologie de livraison à domicile a étendu son réseau à 40 villes du Maroc. En 2022, Glovo poursuivra cette tendance. Poursuivant ses efforts pour rendre ses services encore plus abordables et accessibles, l’application applique une réduction de 30% sur ses coûts de livraison sur son réseau au Maroc.

Le succès de Glovo au Maroc se reflète également dans le développement continu de son écosystème de partenaires et la visibilité que la plateforme offre aux fournisseurs locaux. L’application permet aux entreprises d’atteindre de nouveaux consommateurs en profitant de l’économie numérique pour augmenter considérablement leur niveau d’activité. Glovo contribue également à ouvrir les zones rurales et à donner à leurs populations un accès simple et pratique à un nombre toujours croissant de produits.