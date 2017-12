Infomediaire Maroc – L’Emir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a reçu, ce lundi les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de l’Economie et des Finances, respectivement, Nasser Bourita et Mohamed Boussaid, qui lui ont remis un message écrit du Roi Mohammed VI.

Le message royal a porté sur les relations fraternelles distinguées liant les 2 pays et peuples, ainsi que sur les derniers développements sur la scène régionale et internationale, a rapporté l’agence de presse koweïtienne KUNA.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre par intérim des Affaires du cabinet de l’Emir, Cheikh Mohamed Abdellah Al-Mobarak Al-Sabah.

Pour rappel, Bourita et Boussaid ont remis dimanche à Riyad, un message écrit du Roi au Serviteur des 2 Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud.

Rédaction Infomediaire.