Un Conseil de gouvernement se réunira, ce jeudi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. Et selon un communiqué du département du Chef du gouvernement, le Conseil examinera notamment deux projets de décret, dont le premier est relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Nationale des Explosifs ainsi que de ses Commissions Provinciales et Préfectorales, alors que le deuxième projet de décret est relatif aux modalités d’octroi, de renouvellement et de retrait de la carte de contrôle d’explosifs, ainsi que sa période de validité.