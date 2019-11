L’entreprise marocaine Data Protect et la société libyenne Trans-Sahara IT & Communication ont signé, à Rabat, un protocole de partenariat dans le domaine de la sécurité informatique. Ce protocole de partenariat porte sur la mise en place en Libye du premier centre de surveillance et de protection de la sécurité de l’information (Security Operation center SOC), dans le but de contrôler et repousser les tentatives des pirates informatiques en temps réel. Cette initiative vise également à renforcer les compétences libyennes dans le domaine de la sécurité informatique.