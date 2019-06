Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, qui a remporté le Grand Prix de la Francophonie 2019, décerné par l’Académie Française.

Dans ce message, le Souverain exprime à Lahjomri ses chaleureuses félicitations suite à cette distinction scientifique internationale méritée.

Le Roi souligne que l’attribution de ce prestigieux Prix à Lahjomri constitue une reconnaissance par cette institution française authentique des œuvres et recherches de grande valeur qu’il a accomplies, ainsi que de ses efforts reconnus à la tête de l’Académie du Royaume du Maroc visant à consacrer les valeurs de dialogue, de rapprochement et d’entente entre les cultures et les civilisations.

Cette distinction reflète également la grande estime dont jouissent le génie marocain et les compétences scientifiques du Royaume au niveau international, affirme le Souverain, implorant le Très-Haut d’accorder davantage de réussite et de succès à Lahjomri dans son parcours scientifique singulier.