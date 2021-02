Le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb, s’est réjoui, ce mardi à Marrakech, de la grande mobilisation et adhésion des citoyens à la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 depuis son lancement par le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite effectuée à plusieurs centres de vaccination dans la région de Marrakech-Safi dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, le ministre a aussi exprimé sa satisfaction quant à la bonne organisation de cette opération d’envergure qui se déroule dans d’excellentes conditions, grâce à l’étroite coordination entre tous les intervenants, dont le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur.

“Les citoyens continuent d’affluer vers les centres de vaccination contre la Covid-19”, a-t-il fait remarquer, notant que l’opération de vaccination se déroule dans des conditions marquées par la fluidité dans lesdits centres grâce à une organisation stricte et à la mobilisation de tous les intervenants.

Et le ministre de souligner que cette affluence en nombre a permis au Maroc de parvenir à plus de 200.000 personnes vaccinées jusqu’à présent, “un nombre très honorable et très satisfaisant” appelé à augmenter au fil des jours.

Ait Taleb a, en outre, appelé au respect des gestes barrières, qui permettront à cette campagne de vaccination d’atteindre tous ses objectifs, mettant l’accent sur l’importance de la deuxième dose du vaccin dans le cadre de l’immunisation des citoyens.

Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur le lien étroit entre la situation épidémiologique et l’opération de vaccination anti-Covid-19, car, a-t-il expliqué, tant que cette situation est en nette amélioration, la campagne vaccinale permettra de réaliser l’efficience du point de vue de l’immunisation collective afin que le Maroc parvienne à surmonter cette crise sanitaire.