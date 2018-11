Infomédiaire Maroc – Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé d’augmenter le nombre de places au sein des grandes écoles et des instituts supérieurs nationaux destinées aux candidats des filières de physique, des sciences de l’ingénieur, de la technologie et des sciences industrielles aux classes préparatoires.

Selon un communiqué du ministère, il a été également décidé d’élargir les critères de sélection des candidats de ces filières pour accéder aux différentes spécialités et branches au sein de ces établissements.

Ayant pris note des préoccupations des étudiants de ces filières, le ministère a saisi le comité national chargé de coordonner le concours national commun, comprenant les directeurs de ces établissements, qui a tranché en faveur de ces doléances, indique la même source.

Rédaction Infomédiaire