Infomédiaire Maroc – Un total de 86 correspondants et photographes, de 24 nationalités, représentant 49 institutions médiatiques étrangères ont été accrédités au Maroc jusqu’au mois de septembre dernier, relève le ministère de la Culture et de la communication, estimant qu’il s’agit-là d’une avancée importante. Dans un communiqué, le ministère indique aussi que jusqu’au 31 juillet dernier, 554 autorisations de tournage ont été livrées au profit des sociétés de production nationales et internationales, et des chaines de télévisions étrangères, ajoutant que 950 licences d’importation de publications pour le compte de distributeurs, professionnels et établissements publics et privés ont été accordés. Au cours de l’année 2018, plus de 2 100 titres étrangers dans les différentes langues ont aussi été distribués.

Ces chiffres témoignent, selon le communiqué, de l' »attraction » que représente le Maroc pour les médias étrangers en tant que pays ouvert qui ne restreint pas la liberté de mouvement des journalistes et correspondants et qui tient à respecter l’autonomie de leur métier et à leur assurer les conditions d’un déplacement libre et sûre à travers les différentes régions du Royaume tout en leur fournissant les autorisations de tournage selon une procédure souple.

Ce « progrès » intervient en harmonie avec les dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté de la presse, et ce dans le cadre d’une politique d’ouverture adoptée par le Royaume vis-à-vis de tous les médias étrangers, en s’appuyant sur les indicateurs relatifs à la liberté de la presse, conclut le communiqué.

Rédaction Infomédiaire