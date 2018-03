Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement a approuvé hier des propositions de nominations à de hautes fonctions qui concernent le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ainsi, Moulay Larbi El Abidi a été nommé directeur de l’Ecole Mohammadia des ingénieurs de Rabat, Nawal Bouyahyaoui, doyenne de la Faculté de médecine dentaire de Rabat, Noureddine Chemlali, directeur de l’Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction de Tanger, Abdellatif Makram, doyen de la Faculté des sciences de Tétouan, et Abdelkader Kenani, doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines Ben M’Sik Casablanca.

Il s’agit également de Mustapha El Khidar, doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia, Abdelhamid Ibn El Farouk, doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Mohammedia, Abdelhak Sahebeddine, directeur de l’Ecole nationale du commerce et de gestion d’El Jadida et Driss Chenouni, directeur de l’École normale supérieur de Fès.

Rédaction Infomédiaire