Le ministre grec des Affaires étrangères, Georgios Katrougalos, a reçu mercredi l’ambassadeur du Maroc à Athènes, Samir Addahre, qui est venu lui faire ses adieux au terme de sa mission diplomatique en Grèce.

Le ministre grec a, à cette occasion, tenu à remercier Addahre, pour les efforts déployés, depuis sa nomination en 2016, pour la consolidation des relations maroco-helléniques, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc en Grèce.

Il a rappelé les principales actions qu’il a pu conjointement mener avec le diplomate marocain, citant notamment sa première visite officielle au Maroc en mai 2018, la visite au Maroc du Premier ministre grec Alexis Tsipras pour prendre part à la conférence de Marrakech sur la migration, ainsi que la visite au Maroc de l’Amiral Evanghelos Apostokalis, chef d’État-major général des forces armées grecques, note le communiqué.

Le chef de la diplomatie hellénique a de même cité la mission d’hommes d’affaires qu’il a lui-même conduit au Maroc, l’ouverture en 2019 d’une liaison aérienne directe de la Royal Air Maroc entre Casablanca et Athènes et la participation ces dernières années de nombreux responsables marocains et grecs aux différents événements organisés aussi bien au Maroc qu’en Grèce, relève la même source.

Il a noté l’évolution positive des échanges commerciaux entre les deux pays, soulignant que l’image du Maroc en Grèce est extrêmement positive et augure de belles perspectives de renforcement des liens entre les deux pays amis dans tous les domaines, souligne le communiqué.

Le diplomate marocain a, de son côté, exprimé ses remerciements au ministre grec pour »sa constante disponibilité et sa grande capacité d’écoute concernant les grandes questions d’intérêt commun et principalement l’attention constructive dont il a toujours fait montre au sujet de la question nationale ».

Addahre a également souligné son optimisme quant aux perspectives prometteuses des relations entre les deux pays, caractérisées principalement par les liens cordiaux entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président grec Prokopios Pavlopoulos, indique le communiqué.