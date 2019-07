Le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim a tenu une série de réunions de concertation avec les partenaires sociaux, autour du projet de loi organique sur la grève. Ces réunions s’inscrivent dans le cadre de l’accord du 25 avril, en vertu duquel le gouvernement et les partenaires sociaux s’engagent à se concerter sur le projet de loi organique n° 97.15 définissant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, soumis au parlement pour approbation, a indiqué ce jeudi le ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle dans un communiqué.

Ainsi, Yatim a tenu des réunions, dans la période du 25 juin et le 2 juillet, avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l’Union marocaine du travail (UMT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) et l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), en présence de représentants du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique.