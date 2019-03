L’année 2018 a été marquée par des performances très prometteuses en Afrique de l’Ouest, le principal relais de croissance du Groupe Addoha. Au 31 décembre 2018, le niveau des préventes réalisées par le groupe a atteint plus de 1 700 unités, ce qui permet de sécuriser d’ores et déjà un chiffre d’affaires de près de 900 millions de dirhams (MDH) sur les deux années à venir.

Compte tenu de la réussite des premières commercialisations, le Groupe a accéléré son rythme d’investissement dans la plupart des pays de présence. À fin 2018, la réserve foncière totalisait plus de 100 hectares (Ha), en hausse de 40%, dont plus de 50 Ha dans des quartiers stratégiques de la ville d’Abidjan.

Les deux premiers programmes économiques en Côte d’Ivoire, la Cité des Orchidées et Lagoona City, enregistrent en 2018 une des meilleures performances commerciales, avec plus de 500 unités de préventes chacun. Suite à ce succès, le Groupe a lancé deux autres programmes économiques et sociaux, la Cité de l’Espérance, et Green City de Bingerville, offrant un nouveau potentiel de vente et permettant d’étendre l’empreinte d’Addoha dans ce pays.

Le Groupe a également lancé sa marque de haut standing ‘‘Prestigia’’ à Abidjan. Le projet d’appartements haut standing baptisé ‘‘Bellevue Resort’’ entrera en commercialisation au 2ème trimestre 2019 avec une offre globale de 750 unités et un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliards de dirhams.

A Dakar, au Sénégal, la Cité de l’Émergence est entrée en phase de livraison technique en 2018 avec une offre globale prévue de 1 000 logements. Les préventes s’élèvent à 170 unités, sécurisant près de 200 MDH de chiffre d’affaires.

A la Cité Douane en Guinée Conakry, le projet a entamé ses premières livraisons et a enregistré un niveau de préventes prometteur pour l’avenir du Groupe dans ce pays.