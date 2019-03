Compte tenu de la réussite des projets en Afrique en 2018, le Groupe Addoha est confiant dans sa volonté de poursuivre son développement sur le continent.

Et afin que ces investissements ne soient pas réalisés au détriment du plan de désendettement (la dette a baissé de 500 millions de dirhams en 2018) et du maintien de la solidité et de la marge de manœuvre financière du Groupe, le Conseil d’Administration a proposé de reporter la totalité du résultat net 2018 en report à nouveau et de procéder à une augmentation de capital au courant de l’année 2019.

A noter que, à cet égard, l’actionnaire de référence, Anas Sefrioui a confirmé son intention de participer pleinement à cette opération.