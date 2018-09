Infomediaire Maroc – Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, un séminaire économique intitulé »Doing business with Morocco » a été organisé ce vendredi à Belgrade avec pour objectif de présenter l’environnement des affaires au Maroc ainsi que les opportunités de commerce et d’investissement auprès des hommes d’affaires serbes.

Cet événement organisé à l’initiative de l’Ambassade du Maroc en Serbie en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Serbie et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Maroc et la Serbie, qui tous deux présentent des opportunités d’affaires considérables dans leurs régions respectives, indique un communiqué de l’Ambassade du Maroc à Belgrade.

Et lors de cette rencontre, il a été procédé à la signature d’un MoU pour la création d’un Conseil d’Affaires conjoint entre la CGEM et la Chambre de Commerce et d’industrie de la Serbie, qui permettra d’explorer et de développer tous les axes de collaboration et d’échange entre les communautés d’affaires des deux parties.

Ce séminaire a connu la participation de représentants d’institutions marocaines telles l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et de l’Export (AMDIE), l’Agence Marocaine des Energies Durables (MASEN), l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) ainsi que des représentants du secteur privé marocain à travers la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Ont été également présents à cet événement du côté serbe : l’Agence de Développement de Serbie, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Serbie, l’Office de Tourisme de Belgrade, le ministère de l’Agriculture, ainsi que la communauté d’affaires serbe.

Rédaction Infomediaire.