Le Conseil d’Administration de la Société Ivoirienne de Banque (SIB) a pris acte de la démission de Daouda Coulibaly du poste de Directeur Général, suite à sa promotion au niveau du Groupe Attijariwafa bank (AWB).



Et après avoir “chaleureusement félicité et remercié Coulibaly, le Conseil d’Administration a alors nommé Mohamed El Ghazi au poste de Directeur Général.

Ce dernier, titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures (DES) de l’Université de Hassan II de Casablanca et d’un MBA de Sherbrooke Canada, dispose d’une solide expérience bancaire de plus de 30 ans au sein du Groupe Attijariwafa bank participant activement à son développement international depuis plus de 15 ans. Sa dernière fonction était celle de Directeur Général de la Banque Internationale pour le Mali (BIM).



A noter par ailleurs que c’est Brahim Ahabbane, un cadre maison qui cumule 27 ans d’expérience au sein du groupe bancaire marocain, ancien DGA Adjoint de Attijari Tunisie, prendra la tête de la Banque Internationale pour le Mali en remplacement de El Ghazi.