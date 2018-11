Infomediaire Maroc – La Société Ivoirienne de Banque (SIB), filiale du groupe marocain Attijariwafa bank, a remporté le Prix de l’Innovation du Forum « La Finance S’Engage 2018 », une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) visant à offrir des solutions concrètes aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises (PME) ivoiriennes.

Les actions entreprises par la SIB pour apporter des réponses plus adaptées aux besoins de financement des PME ivoiriennes ont été récompensées à travers le Prix de l’Innovation qui lui a été décerné lors de l’édition 2018 de « La Finance S’Engage », indique vendredi un communiqué de la SIB.

En plus concret, précise le communiqué, la SIB qui apporte, en vertu d’une convention signée en 2015, un accompagnement technique et financier à la FIPME (Fédération Ivoirienne des PME), « poursuit son implication dans la consolidation d’un environnement plus favorable à la croissance et à l’émergence des entreprises nationales ainsi qu’au déploiement d’outils encourageant l’entreprenariat ». Avec le même objectif, la SIB « délivre des solutions innovantes parfois exclusives permettant aux PME d’accéder à un ou plusieurs financements, de manière directe ou indirecte ».

Ainsi, le confirming, exclusivité de la SIB en Côte d’Ivoire, permet aux PME fournisseurs d’entreprises de référence clientes de la banque d’obtenir le paiement de leurs factures de manière anticipée afin de soulager leur trésorerie, ajoute le communiqué.

De même, le leasing est proposé par la SIB depuis fin 2013 et elle a, par ce biais, déjà financé plus de 1500 véhicules. Ce, notamment, à travers l’offre « Doni-Doni » qui a permis, l’achat de véhicules neufs pour plus de cinquante (50) coopératives de producteurs de cacao, représentant un montant de plus de 3 milliards FCFA, en 4 ans. Après moins de 5 ans d’exercice, la SIB a ainsi rejoint le Top 3 des acteurs du leasing en Côte d’Ivoire d’après la même source.

A son actif, également, le Club Afrique Développement, innovation du groupe Attijariwafa bank qui organise l’information de ses membres sur des potentialités concrètes identifiées et qualifiées, existantes ou à venir, ainsi que la mise en relation des investisseurs qu’ils sont via des plateformes ad hoc ou même à la demande, poursuit le communiqué. Initiée en 2016 avec le cabinet ES Partners et mobilisant l’ensemble des acteurs de l’écosystème financier : banques, établissements de crédit et organismes publics et para-publics en charge du financement de l’entreprenariat ivoirien, l’initiative « La Finance S’Engage » avait lancé 2 types d’actions. Il s’agit, en premier lieu, d’un engagement de 19 banques et établissements de crédit à financer les PME ivoiriennes à hauteur d’un montant précis et ferme. Dans ce cadre la SIB s’était alors engagée à hauteur de plus de 142 milliards de FCFA, selon le communiqué.

Aussi, il est question de la réalisation d’études de fond, menées à la fois auprès des PME et des institutions de financement, afin de leur faire partager des constats communs pouvant aboutir à la mise en œuvre d’une stratégie gagnant-gagnant.

Créée en 1962, la SIB est depuis plus de 50 ans un acteur de référence du secteur bancaire en Côte d’Ivoire et a été distinguée cette année encore premier Spécialiste en Valeurs du Trésor (SVT) de l’Union Monétaire Ouest-Africaine pour la Côte d’Ivoire, pour la deuxième fois consécutive. Filiale du groupe Attijariwafa bank depuis 2009, elle assure la couverture du territoire ivoirien avec 63 agences réparties dans 19 villes et dispose d’un effectif de plus de 800 employés pour accompagner au quotidien sa clientèle et répondre à ses besoins.

Rédction Infomediaire