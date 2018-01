Infomédiaire Maroc – Afin d’accompagner le développement accéléré du Groupe Attijariwafa bank en Afrique, et plus particulièrement celui de la Banque de Financement et d’Investissement Groupe (BFIG), une nouvelle filiale dédiée à la Recherche voit le jour sous le nom d’Attijari Global Research (AGR).

Cette dernière a pour mission d’assurer une couverture Multi-Assets et Multi-Zones. Il s’agit de la couverture des thématiques liées à la macro-économie, aux taux, au change, aux actions, aux matières premières ainsi que l’élaboration des stratégies d’allocation d’Actifs au niveau du Maroc, des zones UEMOA et CEMAC, de l’Egypte et de la Tunisie.

Rédaction Infomédiaire