La Banque internationale pour l’Afrique au Niger (BIA-Niger) vient d’annoncer le changement de son identité visuelle suite à son intégration au groupe marocain Banque centrale populaire (BCP).

Créée en 1944, BIA-Niger est la plus ancienne institution bancaire du Niger. Depuis juillet 2017, le groupe BCP est l’actionnaire de référence de BIA-Niger qui se place désormais au 3ème rang des institutions bancaires de ce pays ouest-africain en termes de parts de marchés sur les dépôts et compte un réseau de 17 agences réparties sur l’ensemble du territoire nigérien.

Le dévoilement de la nouvelle identité visuelle est l’aboutissement d’un processus qui a pour but d’accélérer l’agenda stratégique de BIA-Niger à travers une conduite du changement fondée sur l’adoption des pratiques du groupe BCP en matière d’organisation, de procédures, de service client et de visibilité de marque, indique un communiqué de la banque, rendu public mardi à Niamey.

BIA-Niger affiche désormais le logo du cheval, emblème unique pour la BCP et sa holding africaine, Atlantic Business International (ABI), ainsi que ses filiales réparties dans neuf pays de l’Afrique de l’Ouest.

La nouvelle identité visuelle traduit la nouvelle vision du groupe et se veut le porte-étendard de ses ambitions continentales, notamment « Construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement », estime la même source.

Le déploiement de la nouvelle identité visuelle de BIA-Niger est l’occasion de rappeler la pérennité d’une institution qui contribue activement depuis 1944, au développement économique et social du pays, à travers le financement des grands projets d’infrastructures et de développement, l’accompagnement des grandes entreprises et des PME, la distribution de crédits aux particuliers et la diversification de son offre de produits et services.

En outre, BIA-Niger occupe une position prééminente sur les segments de clientèle Corporate (mines, pétrole, uranium…), Institutions internationales et Particuliers Premium et bénéficie de l’expertise, l’appui et de la solidité du groupe BCP pour accélérer sa transformation.

A noter que le Groupe BCP, une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top 10 des banques africaines en termes de taille de bilan. Il est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde.

Dans l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement.

