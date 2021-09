La Société Centrale de Réassurance (SCR), filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), a augmenté son capital social pour le porter à 2,2 milliards de dirhams (MMDH).

L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SCR s’est réunie le 24 juin 2021 et a décidé d’augmenter le capital social actuel de la Société d’un montant en numéraire, de 700 millions de dirhams (MDH), indique un communiqué de la SCR, relevant que le capital social est désormais porté de 1,5 milliard de dirhams (MMDH) à 2,2 MMDH.

Cette augmentation de capital permettra à la SCR de renforcer son assise financière sur le marché national et international, d’améliorer son rating auprès des agences de notation, de consolider son positionnement d’acteur majeur de la réassurance au niveau local et régional.

Le Conseil d’Administration de la SCR, tenu le 27 septembre 2021, a constaté la réalisation définitive de cette augmentation, précise la même source.

Et de noter que la SCR a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 2,6 MMDH en progression de 30% par rapport à l’exercice précédent et un résultat net de 317,76 MDH en hausse de 14%.

La SCR qui inscrit le développement régional et international comme l’un de ses piliers de croissance, gère un portefeuille de 300 clients et opère dans plus de 50 pays notamment en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde et en Chine.

Créée en 1960 par la CDG, au lendemain de l’indépendance, la SCR, premier réassureur du Maroc, a pour vocation d’accompagner les grands chantiers du Maroc en réassurant les risques relatifs aux projets. La SCR occupe aujourd’hui une position de leader sur le marché marocain de la réassurance et joue un rôle d’investisseur institutionnel en participant à la conservation des primes au niveau national et à la mobilisation de l’épargne dans l’économie du pays.

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion à l’international et notamment son ambition d’être un leader régional et continental, la SCR, poursuit son rayonnement au sein du continent Africain et renforce son implantation en ouvrant un bureau de Représentation en Afrique Australe