Infomédiaire Maroc – Le nouveau modèle économique du Groupe de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) s’aligne parfaitement aux enjeux économiques du Royaume, a affirmé le DG de la CDG, Abdellatif Zaghnoun.

La CDG ambitionne de devenir un acteur structurant dans plusieurs domaines d’activité, notamment, l’agro-industrie en améliorant le taux de transformation, l’automobile et l’écosystème en contribuant activement aux objectifs fixés par le Royaume en termes de production, et les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique pour créer de la valeur ajoutée, de la richesse et de l’emploi, a-t-il relevé lors d’une rencontre à Rabat.

