Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi a été nommé Directeur Général de la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SAPST).

Mohammed Cherkaoui est diplômé en Génie Civil de l’Ecole Polytechnique de Saint Pétersbourg et titulaire d’un Master en Management de Projet à l’Ecole des Mines de Paris. Il a démarré sa carrière professionnelle à la Société Nationale d’Equipement et de Construction avant d’intégrer le Groupe CDG, où il a occupé plusieurs postes de responsabilités, notamment celui de Directeur de Projet à MEDZ, Directeur Général Délégué de la Société de Développement de Saïdia, Directeur Général Délégué en charge du Pôle Project Management à Madaëf et Directeur Général de New Marina Casablanca.

Pour rappel, le management de la Société a, pendant quelques mois, été assuré par intérim par Mamoun Lahlimi Alami, Administrateur Directeur Général de Madaëf et Directeur de la Branche Tourisme CDG.

Laila Bensouda a été nommée Directeur Général Délégué de la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SAPST). Diplômée de l’Ecole d’ingénieurs Télécom Paris, elle a entamé sa carrière en France au sein de grands cabinets de conseil en stratégie. En 2012, Laila Bensouda intègre la Direction Stratégie et Développement de CDG Développement, avant d’occuper le poste de Directeur Développement et Partenariat à la SAPST.

La SAPST, créée en 2011 est une filiale à 45% de Madaëf, en partenariat avec Ithmar Al Mawarid (25%), Sud Partners (25%) et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (5%). Elle a pour missions l’aménagement, le développement, la commercialisation et la gestion de la station Taghazout Bay.

Conçue selon une approche intégrée et durable, Taghazout Bay est composée d’ensembles hôteliers, touristiques et résidentiels haut de gamme. Un accent particulier est porté aux infrastructures sportives et aux activités de loisirs au sein de la station. A ce jour, Taghazout Bay comporte 3 hôtels opérationnels, un golf 18 trous et deux académies sportives de golf et de surf. L’offre touristique de la station sera étoffée par 5 unités hôtelières et des équipements d’animation en cours d’achèvement