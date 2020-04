En pleine crise sanitaire, les experts de OCP Safi ont bien pris leur destin en mains. Ils ont pu transformer la crise sanitaire en opportunité pour assurer le fonctionnement normal des installations industrielles les plus lourdes. Une équipe 100% marocaine a réussi à faire une révision totale d’une turbine à vapeur (Turbosoufflante) avec changement complet du rotor jusque-là assuré par une équipe d’experts étrangers acculée à rentrer chez elle à cause du Covid 19.

Un véritable exploit… C’est le moins qu’on puisse dire de cette catalysation de l’intelligence collective qui a permis à la turbosoufflante de tourner à une cadence de 115% supérieure à la nominale (100%). D’autant plus que la grande révision de ladite turbine se fait une fois tous les dix ans et constitue l’une des machines les plus complexes dans leurs révisions au sein d’OCP exigeant une très grande précision et des réglages très pointus.

« Ceci ne peut que confirmer la compétence et l’expertise technique dont disposent nos collaborateurs et leur capacité à surmonter les challenges les plus complexe et difficiles pour le bien de notre groupe OCP et l’économie marocaine » insiste Youssef AZOUR, pilote OCP de la grande révision de la turbosoufflante de PSIII.

Mieux encore, OCP à travers sa business unit « OCP maintenance Solutions » dispose actuellement d’un noyau d’experts certifiés et de tout le matériel nécessaire pour les révisions des machines les plus complexes qu’il met au service des autres entreprises nationales.

« D’autres travaux similaires sont encours par les équipes d’OCP-MS en présentiel ou à distance à travers nos solutions digitales pour satisfaire d’autres clients sur d’autres périmètres », nous confirme Abdenour JBILI, Head de OCP Maintenance Solutions.