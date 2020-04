Par son amplitude et son effet multiforme, la crise sanitaire du Covid 19 annonce, plus que jamais, des bouleversements systémiques. La plupart des pays du globe sont touchés par la pandémie, et il apparait clairement qu’elle représente la plus grande menace que l’humanité ait eu à affronter depuis des siècles. Le Maroc n’est pas en reste et subit lui aussi de plein fouet la crise. Or, malgré ses fragilités infrastructurelles, le pays a fait preuve de réactivité et de capacité d’adaptation pour faire face à la situation.

Multiples questions se posent :

1. Sur le plan éducatif : Quel système éducatif devrions nous développer ? Avec quelles valeurs et pour quels citoyens ?

2. Sur le plan sanitaire et éthique : A quels défis éthiques et de droits humains le système de santé doit-il faire face ?

3. Sur le plan économique : Quel modèle économique devrions nous mettre en place pour générer plus de richesse, une meilleure répartition de cette richesse dans un environnement mondialisé ?

4. Sur le plan politique : Quel système de gouvernance et quelles institutions à réinventer ? Sur quels fondements ?

Des questions qui concernent les chantiers auxquels le Maroc devra faire face, au moment où il faudra faire le bilan des dégâts. HEM tentera d’y répondre le Samedi 2 Mai 2020 à 14h, dans le cadre de cette conférence-débat organisée en ligne, sur le thème : ‘‘Crise Covid 19 : le jour d’après. Quand on veut, on peut ?’’

La conférence connaitra la participation d’un panel exceptionnel : ▪ Driss JAYDANE : Ecrivain marocain, Enseignant et Chroniqueur ▪ Nouzha GUESSOUS : Chercheur en droits humains et bioéthique ▪ Ali BOUABID : Délégué général de la Fondation “Abderrahim Bouabid” ▪ Driss KHROUZ : Economiste et Directeur du Festival des Musiques Sacrées de Fès

La modération sera assurée par Hanane HARRATH : Journaliste & Animatrice à 2M.

Rendez-vous alors le Samedi 2 Mai 2020 à 14h sur Teams LIVE Events

Pour plus d’infos sur cette Conférence -Débat HEM ON-LINE : https://hem.ac.ma/fr/evenementsgrand-public/crise-covid-19-jour-dapres

Pour assister à cette Conférence -Débat HEM ON-LINE : https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NmUzOTI5YjYtNDI2Yi00ZmM1LWIyMDMtY2I0OGUyNTc3NmI3%40thr ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227015a19d-0dbb-4c31-8709253cf07f631f%22%2c%22Oid%22%3a%22dc8238c0-4e6e-4cb1-94987b57989dc9a1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d