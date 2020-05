Le redémarrage progressif et sécurisé de la production de l’usine PSA de Kénitra s’effectuera le mercredi 6 mai

2020, tirée par l’activité commerciale, annonce le groupe automobile ce lundi dans un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc.

Des mesures sanitaires renforcées, partagées avec les partenaires sociaux, ont été déployées avant tout redémarrage d’activité.



Une campagne d’audits pour garantir leur parfaite mise en œuvre dans 100% des sites industriels, commerciaux, R&D du Groupe a été effectuées.



Les autorités sanitaires du Royaume ont visité le site de Kénitra et ont pu apprécier la parfaite mise en place de ces mesures.

« Protéger nos salariés et protéger notre entreprise demeurent les deux principes intangibles de la conduite de nos opérations. Notre protocole de mesures renforcées offre un haut niveau de protection à nos salariés dans le monde entier et constitue le premier critère de redémarrage de nos sites de production. L’activité industrielle étant tirée par l’activité commerciale, qui est notre second critère, nous relançons de manière progressive et sécurisée notre appareil industriel pour fabriquer les voitures attendues par nos clients. Ainsi, ces deux critères guideront nos décisions pour les prochaines semaines et mois. » Yann Vincent, directeur industriel du Groupe PSA.

« Depuis la fermeture de notre site nous avons mis en place un protocole sanitaire renforcé sur notre site industriel de Kenitra avec l’appui de notre service médical et en collaboration étroite avec nos partenaires sociaux. L’application stricte de ce protocole est sous la responsabilité de Rémi Cabon, directeur du site de Kenitra. Grâce à cet effort collectif, validé par l’audit qui a eu lieu le 14 avril, nous pouvons sereinement reprendre la fabrication de la Peugeot 208 de façon progressive et sécurisée, tout en finalisant la montée en cadence de la Citroën Ami et en préparant les conditions d’un doublement de notre capacité de production à Kenitra. » indique Samir Cherfan, Executive Vice President, région Afrique & Moyen Orient du Groupe PSA.

« Le Ministère a accompagné le Groupe PSA pour la reprise de l’activité industrielle de l’usine de Kenitra. Nous saluons l’effort fourni par le groupe pour la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé au sein de l’usine. La sécurité du personnel étant prioritaire, ce protocole sera suivi en permanence par la Commission sanitaire régionale en étroite collaboration avec les équipes du Groupe PSA. » indique Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique du Maroc.

Depuis le début de la crise sanitaire Covid-19, la priorité du Groupe PSA est de protéger la santé de ses salariés et d’assurer la pérennité de l’entreprise. Pendant la période d’arrêt des activités de production, le Groupe PSA a déployé un protocole de mesures sanitaires renforcées (1) dans l’ensemble de ses sites au Maroc.

Construit avec les services de santé, ce protocole a été largement partagé avec les partenaires sociaux et a fait l’objet d’audits systématiques. Il a été approuvé par les autorités sanitaires nationales. En complément, des ‘Référents protocole’ auront pour mission quotidienne de vérifier sur site l’application des mesures et gestes barrières et de mettre en place les actions correctives, si nécessaires.

Avec cette démarche progressive et responsable, le Groupe agit sans aucun compromis pour la protection de ses salariés et ses clients, tout en assurant la pérennité de l’entreprise.