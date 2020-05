Période de jeûne et de recueillement, le Ramadan est aussi un grand moment de partage, de communion et de générosité.

Cette année le mois sacré se déroule dans des conditions exceptionnelles. Il est donc important d’apporter soutien et réconfort à toutes les personnes en première ligne contre la pandémie du Coronavirus.

Le Royal Mansour Marrakech, qui joue un rôle très actif tout au long de l’année, au sein de plusieurs associations caritatives, manifeste de nouveau, et tout naturellement sa solidarité pendant le mois de Ramadan en offrant les repas du Ftour aux équipes médicales de l’hôpital CHU Mohamed V de Marrakech ainsi qu’à d’autres personnes au front, qui veillent à notre protection au quotidien.

Les Chefs du Royal Mansour et toute l’équipe de la restauration se mobilisent tous les jours pour préparer des repas gourmands et réconfortants pour ceux qui n’ont pas la chance de vivre ce mois sacré en famille comme le veut la coutume. Un soutien que l’établissement apporte également aux producteurs alimentaires locaux. La préparation, le conditionnement ainsi que la distribution des paniers du Ftour sont soumis au plus grand respect des précautions sanitaires prescrites dans le cadre de la protection contre le covid-19