Infomédiaire Afrique – Le Bureau national de la Banque africaine de développement en Guinée (COGN) et le ministère guinéen du Plan et du développement économique viennent de signer deux protocoles d’accord pour le financement de l’agriculture et de l’entreprenariat en Guinée d’un total de 11 millions de dollars, a indiqué la BAD sur son site web.

Ces accords de financement sont destinés au projet d’appui à la transformation de l’agriculture guinéenne et de l’entreprenariat agricole des jeunes (PATAG EAJ).

D’un coût de 12,4 millions de dollars, ainsi couvert à 89 % par les ressources de la BAD, le projet, qui sera déployé sur quatre ans, entend promouvoir la filière rizicole et les produits maraichers dans les préfectures de Boké et Boffa, au nord-ouest de la capitale.

Une action menée sous plusieurs aspects dont l’aménagement des bas-fonds sur 237 hectares, la production de semences ainsi que la création de jardins pour les femmes, un maraichage, plus de 65 km de pistes et plusieurs marchés et magasins.

L’objectif est de contribuer à asseoir une croissance économique forte et inclusive, en misant sur une hausse de la production et de la productivité et un meilleur accès aux facteurs de production, de transformation et aux marchés, souligne la même source.

Il s’agira également du développement des chaines de valeur agricoles résilientes face aux changements climatiques et à forte employabilité de jeunes et de femmes, l’élargissement de l’accès aux services socioéconomiques de base ainsi que le renforcement des capacités pour une meilleure gouvernance du secteur agricole.

Le PATAG offrira un accompagnement à 5.000 producteurs, 1.000 jeunes et femmes, 100 semenciers, 100 groupements et 20 unions de groupements de femmes et de jeunes.

Au total, 39.252 personnes bénéficieront directement des retombées du projet, dont les différentes activités profiteront à 247.287 bénéficiaires indirects, indique la BAD.

A ce jour, le portefeuille d’opérations approuvées de la Banque en Guinée représentent un engagement total de 560 millions de dollars, dont 96 millions de co-financements mobilisés auprès de partenaires tels que l’Union européenne et le Fond vert pour le climat.

Rédaction Infomédiaire