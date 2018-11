Infomediaire Maroc – Après le Maroc, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Canada, la Côte d’Ivoire, les Emirats Arabes Unis, l’Ile de la Réunion et le Sultanat d’Oman, la marque 100% marocaine DIAMANTINE a ouvert ce son premier magasin aux Pays-Bas.

L’événement a été rehaussé par la présence de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc aux Pays Bas, des dirigeants et franchisés de l’enseigne DIAMANTINE, de la célébrité marocaine Leila Hadioui, ainsi que plusieurs personnalités et médias locaux.

Ce premier magasin franchisé aux PAYS-BAS, inaugure un plan de développement ambitieux dans ce pays qui y prévoit l’ouverture de 5 autres nouveaux points de vente d’ici 2021.

Pour rappel, DIAMANTINE est une marque marocaine spécialisée dans l’habillement et les accessoires traditionnels modernisés pour la femme, l’homme et l’enfant. Ses collections raffinées s’inspirent de la pure tradition marocaine associée aux dernières tendances de la mode. La marque dispose de 120 points de ventes au Maroc, Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Canada, Côte d’Ivoire, Emirats Arabes unis, Île de la Réunion, Oman, Liban et Pays-Bas. DIAMANTINE est une filiale de SOFTGROUP, fondé en 1918, un des plus importants holdings familiaux opérant dans le textile, l’immobilier et la distribution.

Rédaction Infomediaire.