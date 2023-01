Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé la levée des restrictions sur le nombre de pèlerins et leur âge au titre du Hajj 1444 de l’hégire. « Le nombre de pèlerins au titre de 1444 de l’hégire reviendra aux niveaux d’avant la pandémie, sans limite d’âge », a souligné le ministre du Hajj et de la Omra, Tawfiq al-Rabiah.

S’exprimant, lundi à Jeddah, à l’ouverture de l’Expo Hajj 2023, al-Rabiah a précisé ainsi que le visa pour la Omra peut être retiré en moins de 24 heures, ajoutant que les fidèles détenteurs de ce visa auront accès à toutes les villes du Royaume d’Arabie Saoudite qu’ils désirent visiter. Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que les missions du Hajj seront autorisées à s’entendre avec toute entreprise autorisée à fournir des services afin de promouvoir la concurrence. Il a également annoncé la réduction du coût de l’assurance pour la Omra de 235 riyals à 88 riyals (-63 %), ainsi que la réduction du coût de l’assurance pour les pèlerins de 109 riyals à 29 riyals (-73 %). Le ministre a, d’autre part, souligné la grande priorité qu’accorde le gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite au service des pèlerins de par le monde, notamment à travers l’offre de prestations digitalisées pour accomplir leur pèlerinage dans la quiétude et les meilleures conditions.