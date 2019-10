Un nouveau marché de gros au poisson a été inauguré à Tanger par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.

La création de ce marché s’inscrit dans le cadre d’une vision de développement d’un réseau national de 10 marchés de gros au poisson, dédiés à la 2ème vente.

Construit sur une superficie de 1,4 hectare, dont près de 2 950 m² couverts, pour un investissement total de 30 millions de dirhams (MDH), cette plateforme moderne de commercialisation des produits de la mer répond aux objectifs de la stratégie Halieutis et assurera l’approvisionnement régulier de la région en poisson.

Le nouveau marché, qui répond aux normes internationales, est constitué d’un espace de vente à température contrôlée et d’une plateforme pélagique et dispose de plusieurs équipements, dont des chambres froides, des locaux socio-professionnels collectifs ainsi que divers locaux techniques. Il est également équipé d’un système de vidéosurveillance et permettra, à long terme, de traiter plus de 20 000 tonnes de poisson par an.