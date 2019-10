Le groupe OCP vient d’avoir le feu vert du ministère de l’Economie et des Finances pour s’implanter au Mexique. Selon Le360, un décret signé par le ministre Mohammed Benchaâboun autorise ainsi le groupe dirigé par Mostafa Terrab à s’implanter au Mexique via la société ‘‘OCP Specialities Mexico’’, elle-même filiale de ‘‘OCP International Coopérative U.A’’. Et selon les prévisions de l’OCP, cette nouvelle structure, qui sera basée à Guadalajara, dans l’ouest du Mexique, devra générer un chiffre d’affaires annuel de 2,4 millions de dollars et doit atteindre, selon les projections, 17,8 millions de dollars à l’horizon 2023.

…Et pour l’Inde aussi

Mohamed Benchaâboun a également signé un autre décret permettant à OCP de renforcer sa présence en Inde. Cela passera par la mise en place d’une filiale dénommée ‘‘OCP Specialities India Private’’. L’OCP table, dans le cas de cette nouvelle filiale, sur un chiffre d’affaires annuel de 4,2 millions de dollars en 2019 et, en 2023, sur un CA estimé à 34,7 millions de dollars. Pour rappel, la création de ces deux nouvelles entités a été validé par le Conseil d’administration de l’OCP, tenu le 26 juin dernier