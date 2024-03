Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi a effectué, depuis mardi, une visite de travail au Royaume-Uni consacrée à l’examen avec plusieurs responsables britanniques des moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines sécuritaires.

Selon un communiqué du pôle de la Direction Générale de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la Surveillance du Territoire, il s’agit de la coopération notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.

Lors de cette visite de travail de deux jours, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire a également tenu des séances de travail avec le directeur général du renseignement intérieur (MI5) Ken Mccallum, ainsi qu’avec plusieurs responsables britanniques spécialisés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Au cours de ces rencontres, les deux parties ont discuté et échangé leurs points de vue sur des questions d’intérêt commun, tout en passant en revue les défis sécuritaires aux niveaux régional et international.

Hammouchi a, en outre, effectué une visite officielle au siège de la police londonienne “New Scotland Yard” et eu des rencontres avec Mark Rowley, commissaire en chef de la police de Londres et Matt Jukes, chef de la police anti-terroriste britannique, ajoute le communiqué.

A cette occasion, un mémorandum d’entente portant sur la mise en œuvre des mécanismes de coopération bilatérale dans les domaines sécuritaires de manière générale et la lutte contre le terrorisme en particulier a également été signé.

Au cours de cette visite, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, ainsi que la délégation l’accompagnant se sont enquis des différents structures et équipements de la police britannique, dont le Centre de commandement et de gestion des opérations sécuritaires à Londres.