Le Groupe AMH inaugure, ce 8 octobre, le nouveau Centre Noor de rééducation et de réadaptation dans la ville de Khouribga. Considérée comme la plus grande cité minière, le bassin de Khouribga, plus grand bassin d’emploi de la région, présente un taux de prévalence du handicap parmi les plus élevés du Maroc. Ce nouveau projet du Groupe AMH est réalisé dans le cadre du partenariat entre le Ministère de la Santé, l’OCP et MEPI (Middle East Partnership Initiative’’. D’une superficie de 900m², Centre Noor Khouribga est géré par une équipe constituée par un médecin chef, huit rééducateurs, une assistante sociale et une secrétaire médicale. Il dispose de deux salles de kinésithérapie, une salle multidisciplinaire (ergothérapie, psychothérapie, orthophonie), un bureau du médecin, un bureau de l’assistante sociale, un espace d’accueil, un vestiaire et un jardin qui sera par la suite exploité pour des activités de rééducation.