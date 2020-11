L’Office des changes a annoncé récemment l’ouverture d’un bureau d’ordre à Casablanca visant à asseoir davantage sa proximité de ses usagers. Située en plein centre de Casablanca, rue Chatila, Quartier Palmier, cette nouvelle structure assurera l’accueil, le renseignement ainsi que la réception des demandes et correspondances des usagers, ce qui apportera un gain de temps aux citoyens et opérateurs économiques installés dans la ville de Casablanca et régions, indique l’Office dirigé par Hassan Boulaknadal dans un communiqué.

Cette initiative vient renforcer, davantage, l’engagement de l’Office des Changes dans la mise en œuvre d’une politique de rapprochement avec ses usagers, en particulier dans le contexte actuel de l’état d’urgence sanitaire, conclut la même source.