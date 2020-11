La production de l’énergie électrique s’est repliée de 4,6% à fin septembre 2020, après une performance de +22,3% il y a une année, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette évolution recouvre un recul de la production de l’Office national de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) de 11,8%, de celle privée de 3,1% et des projets de la loi 13-09 de 4%, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de novembre 2020.

S’agissant des importations de l’énergie électrique, elles ont augmenté de 33,2% au terme des neuf premiers mois de 2020, au lieu de +55,5% à fin août et -86,8% un an plus tôt, dans un contexte de retrait du volume de l’énergie nette appelée de 1,9%, après -2,4% et +4,7% respectivement, ajoute la DEPF.

Au terme des neuf premiers mois de 2020, la consommation de l’énergie électrique s’est réduite de 2,7%, après une baisse de 4,9% à fin juin 2020 et une hausse de 0,7% à fin septembre 2019.

La Direction fait en outre savoir qu’au titre du troisième trimestre 2020, les indicateurs du secteur de l’énergie électrique se sont caractérisés par un renouement avec la croissance, bien que légèrement en termes de production, en réponse aux mesures de déconfinement progressif entreprises, au niveau national, à partir du 10 juin 2020.

La production de l’énergie électrique s’est ainsi accrue de 0,7%, après un repli de 11,7% au deuxième trimestre et de 3% au premier trimestre 2020.

Pour sa part, la consommation de l’énergie électrique s’est renforcée de 1,1% au troisième trimestre 2020, nourrie d’une hausse des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs, de 2,3%, après un retrait de 22,4% au deuxième trimestre, et de l’énergie adressé aux ménages de 5,2%.