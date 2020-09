Les primes émises par l’ensemble des entreprises d’assurances et de réassurance à l’exception des réassureurs exclusifs se sont élevées en juillet 2020 à plus de 4,22 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 7,4% par rapport au même mois de l’année 2019, selon des données publiées lundi par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).





La branche “Assurances vie et capitalisation” a enregistré une augmentation de 7,5% des primes émises au titre du mois de juillet à plus de 1,71 (MMDH) soit une part de 40,5% du total au moment où la catégorie “Assurances non – vie” affiche une progression de 7,3% à plus de 2,51 MMDH et une part de 59,5%, d’après la même source.





Dans le détail, pour ce qui est de la branche “Assurances vie et capitalisation”, la composante “Epargne” a évolué de 6,8% pour atteindre plus de 1,33 MMDH alors que les primes émises pour “Décès” ont baissé de 5,8% pour se chiffrer à 241 millions de dirhams.







Pour la catégorie “Assurances non – vie”, le segment automobile représente 29,3% des primes émises avec un total de plus de 1,23 MMDH à la faveur d’une progression de 7,5% par rapport à juillet 2019.







D’autre part, l’encours des placements affectés a atteint plus de 168,2 MMDH contre 167,9 en juin 2020. Les actifs en taux représentent une part de 51,1% avec un total de plus de 85,9 MMDH suivis des actifs actions avec une part de 43,1% et un total de 72,5 MMDH.