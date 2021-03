Les crédits à l’habitat préservent leur évolution favorable, avec une progression de 3,5% à fin janvier 2021, après 3,4% un mois plus tôt et 3,6% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Les crédits à la promotion immobilière ont, quant à eux, stagné, alors que l’encours des crédits à l’immobilier a avoisiné 283 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 2,3%, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de mars 2021, soulignant l’amélioration enregistrée au niveau des transactions immobilières courant cette année, suite au prolongement par la loi de finances 2021 des mesures fiscales visant à favoriser la reprise du secteur immobilier jusqu’au 30 juin prochain.

Ladite note fait aussi ressortir qu’au niveau de la ville de Casablanca, la hausse de ces transactions est estimée par les notaires à 25% au premier trimestre 2021, ce qui représente une situation supérieure à la normale, comparée au premier trimestre 2020, non encore lourdement impacté par la crise économique générée par la pandémie.

En outre, la DEPF précise que les ventes de ciment, principal indicateur de l’activité du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), ont reculé à 10,1% au terme des deux premiers mois de 2021. Cette évolution a été impactée, notamment, par les conditions climatiques de cette période et la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le contexte de la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).